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Взрыв заминированного автомобиля в Афганистане: есть жертвы

Мощный взрыв прогремел вАфганистане. В городе Фирозкох возле полицейского участка на воздух взлетелзаминированный автомобиль. Погибли 12 человек. Более сотни получили ранения.Повреждены здания и инфраструктура. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность запроизошедшее.

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