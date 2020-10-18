Взрыв заминированного автомобиля в Афганистане: есть жертвы

Мощный взрыв прогремел вАфганистане. В городе Фирозкох возле полицейского участка на воздух взлетелзаминированный автомобиль. Погибли 12 человек. Более сотни получили ранения.Повреждены здания и инфраструктура. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность запроизошедшее.