Взрывное устройство сработало на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре

Взрывное устройство сдетонировало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в Telegram.

Хинштейн указал, что, по предварительной информации, на территории предприятия было заложено взрывное устройство.

По его словам, пострадавших и серьезных разрушений в результате инцидента зафиксировано не было.

Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области.