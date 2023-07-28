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Взрывное устройство сработало на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре

Взрывное устройство сработало на территории Куйбышевского НПЗ в Самаре

Взрывное устройство сдетонировало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в Telegram.

Хинштейн указал, что, по предварительной информации, на территории предприятия было заложено взрывное устройство.

По его словам, пострадавших и серьезных разрушений в результате инцидента зафиксировано не было.

Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области.

Фото:

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