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Взрывные устройства НАТО "Газпром" уже обнаруживал на "Северном потоке" 7 лет назад
На "Северном потоке" уже ранее происходил инцидент со взрывными устройствами НАТО - в 2015 году при осмотре газопровода был обнаружен подводный уничтожитель мин, который, по заявлению НАТО, "потерялся на учениях", сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Об этом пишет ТАСС.
"Сегодня необходимо напомнить о событиях на газопроводе "Северный поток", которые уже были зафиксированы ранее", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". По слова Куприянова, при плановом визуальном обследовании "Северного потока - 1" 6 ноября 2015 года обнаружили подводный уничтожитель мин НАТО "Морская лиса". Официальный представитель "Газпрома" уточнил, что устройство лежало в пространстве между газопроводами, "четко у одной из ниток".
По словам Куприянова, НАТО заявило, что подводный взрыватель "потерялся на учениях". "Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом", - добавил он.
Тогда взрывное устройство было обезврежено вооруженными силами Швеции, а транспортировка газа, остановленная из-за ЧП, возобновилась, сообщил представитель "Газпрома".
Фото:sputnik.by
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