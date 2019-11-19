Взрывы у аэропорта в Дамаске

У международного аэропорта сирийской столицы - Дамаска - прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление гостелевидения. Тель-Авив утверждает, что якобы из Сирии в направлении Израиля были выпущены четыре ракеты. Они перехвачены системой "Железный купол". Возможно, в ответ на обстрел авиация ЦАХАЛ нанесла ракетный удар по приграничной зоне и Дамаску.



