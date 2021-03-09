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Взрывы в Гвинее: десятки погибших и сотни пострадавших

Растет число жертв трагедии в Экваториальной Гвинее. Почти сто человек погибли, еще более 600 пострадали в результате серии взрывов на военной базе. Трагедия произошла в городе Бата, одном из крупнейших в стране. В результате повреждена или разрушена почти вся жилая застройка. По всей вероятности причиной ЧП стала халатность военнослужащих и беспечность фермеров, которые развели огонь рядом с армейскими складами.

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