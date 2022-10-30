Взрывы в Сомали: десятки погибших

Мощные взрывы прогремели у здания Минобразования в столице Сомали. По сообщениям местных СМИ, погибли по меньшей мере 100 человек, еще 3 сотни пострадали. Среди жертв трагедии матери с детьми на руках и студенты, отправленные на учебу. По предварительным данным, сработали бомбы, заложенные в двух автомобилях. За произошедшее пока никто не взял на себя ответственность.