Взрывы в центре Бишкека

Срочные новости приходят из Бишкека. В центре столицы Кыргызстана в кафе прогремели 3 взрыва. В здании начался пожар. Пока известно о нескольких пострадавших. Причиной мог стать взрыв баллона. Подробности выясняются, на месте работают спасатели и пожарные.