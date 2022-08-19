Взял гуманитарку - сел в тюрьму. В Украине принятие помощи от российских военных карается законом

В украинских официальных СМИ появилось предупреждение: граждан, принимающих от российских военных еду, могут осудить за коллаборационизм! С 16 августа в стране действует новый закон, который обещает за так называемое сотрудничество с врагом наказание в 15 лет тюремного заключения. Сотни тысяч украинцев стали де-факто преступниками. Ведь на территориях, занятых союзными войсками, единственный способ не умереть от голода - гуманитарка от военных администраций. Вряд ли, конечно, за решетку отправятся тысячи людей. Киев, похоже, просто хочет добиться массового бегства с неподконтрольных украинским властям территорий на подконтрольные.