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Взял гуманитарку - сел в тюрьму. В Украине принятие помощи от российских военных карается законом
В украинских официальных СМИ появилось предупреждение: граждан, принимающих от российских военных еду, могут осудить за коллаборационизм! С 16 августа в стране действует новый закон, который обещает за так называемое сотрудничество с врагом наказание в 15 лет тюремного заключения. Сотни тысяч украинцев стали де-факто преступниками. Ведь на территориях, занятых союзными войсками, единственный способ не умереть от голода - гуманитарка от военных администраций. Вряд ли, конечно, за решетку отправятся тысячи людей. Киев, похоже, просто хочет добиться массового бегства с неподконтрольных украинским властям территорий на подконтрольные.
Угроза ядерной катастрофы в Запорожье
Похоже, это специфическая форма государственного террора вроде обстрелов Запорожской АЭС! Минувшей ночью окрестности атомной станции и город Электродар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Москва по-прежнему пытается донести до европейцев всю опасность происходящего. Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном. Российский лидер вновь описал возможные последствия для Европы ядерной катастрофы, которую провоцируют украинские военные. К сожалению, в ходе недавнего заседания Совбеза ООН Запад услышать Москву не пожелал. Остался ли глух к проблеме Макрон и теперь, станет ясно в ближайшие дни.
Фото:pixabay.com
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