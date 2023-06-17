Взяточный счет Байденов нашелся на Мальте

Официальный Вашингтон молчит, прокуратура и ФБР воздерживаются от заявлений, но американские журналисты публикуют все новые и новые документы, которые изобличают семейство Байденов в коррупции. Расследовательская группа "Канекоа" разместила материалы, что подтверждают наличие у сына президента Хантера счетов в мальтийском банке. Именно туда, по предварительным данным, украинская компания "Бурисма" перевела 10 млн долларов в качестве взятки американским покровителям, среди которых так называемый большой человек, он же Джо Байден. Банковские выписки с Мальты пока недоступны, но ранее Хантер вообще отрицал, что там есть счета. Соответственно, не платил он и налоги. Финансовые операции на Мальте сами по себе обещают сыну Байдена десятки лет тюрьмы. Но журналисты уверены, что там есть следы и полученных взяток, поэтому из Валетты ждут новых утечек.