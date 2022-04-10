Wall Street Journal: Китай ускорил темпы наращивания ядерного арсенала

Китай из-за изменения оценки угрозы, исходящей от США, ускорил темпы наращивания своего ядерного арсенала. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. В публикации отмечается, что в таких методах Пекин видит "средство сдерживания Вашингтона от прямой вовлеченности в потенциальный конфликт из-за Тайваня". Связаны исходящие угрозы и с возможными попытками США сместить китайское правительство.