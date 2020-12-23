Walmart подозревают в распространении наркосодержащих препаратов

Сеть супермаркетов Walmart признана одним из главных виновников опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. В магазинах этой компании работают 5 тысяч аптек, там продавали без рецептов препараты, которые должны быть объектом жесткого контроля. Судебный процесс может грозить Walmart крупным штрафом, однако корпорация сама подала иск к правительству в связи с его якобы неправомерным вмешательством в работу аптек. Напомним, опиоидный кризис начался в Америке приблизительно четверть века тому назад. Тогда врачи взяли за обыкновение запросто выписывать пациентам успокоительные препараты, содержащие опиаты - граждан уверяли, что это не вызывает зависимости. В действительности же не менее 450 тысяч граждан погибли от передозировки наркотиков. Установлено, что их зависимость была вызвана именно доступностью опиатов в аптеках.