3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Walmart подозревают в распространении наркосодержащих препаратов
Сеть супермаркетов Walmart признана одним из главных виновников опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. В магазинах этой компании работают 5 тысяч аптек, там продавали без рецептов препараты, которые должны быть объектом жесткого контроля. Судебный процесс может грозить Walmart крупным штрафом, однако корпорация сама подала иск к правительству в связи с его якобы неправомерным вмешательством в работу аптек. Напомним, опиоидный кризис начался в Америке приблизительно четверть века тому назад. Тогда врачи взяли за обыкновение запросто выписывать пациентам успокоительные препараты, содержащие опиаты - граждан уверяли, что это не вызывает зависимости. В действительности же не менее 450 тысяч граждан погибли от передозировки наркотиков. Установлено, что их зависимость была вызвана именно доступностью опиатов в аптеках.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва