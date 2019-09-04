Walmart сокращает продажу оружия после массового убийства в Эль-Пасо

Один из самых крупных ритейлеров в мире Walmart объявил о новых мерах ограничения продажи оружия и амуниции. Как сообщается, компания приняла такое решение после массовой стрельбы в одном из ее торговых центров в Техасе. От рук стрелка в городе Эль-Пасо погибли 22 человека. Ранее Walmart уже прекратил продажи штурмовых винтовок. Также был повышен минимальный возраст для покупки оружия - до 21 года.