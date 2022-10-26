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Washington Post: европейские союзники опасаются, что США могут отказаться от поддержки Украины
Союзники США в Европе все больше обеспокоены тем, что единый фронт Запада по поддержке Украины может быстро распасться, если республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в начале ноября. Об этом пишет американская газета Washington Post, об этом сообщаетБелТА.
Издание отмечает, что в совокупности союзники Украины заявили о предоставлении ей военной, финансовой и гуманитарной помощи на сумму свыше $93 млрд, причем львиную долю пообещали выделить США.
После заявления представителя Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти о том, что нижняя палата Конгресса США не будет продолжать выдавать Украине "бланш-чек", официальные лица как в Украине, так и в Западной Европе начали задаваться вопросом, сможет ли Киев продолжать рассчитывать на США.
Пока неясно, воплотят ли в жизнь республиканцы угрозу сократить финансирование Украины, если они возьмут под свой контроль Палату представителей на предстоящих выборах. Сенатор-республиканец Митч Макконнелл, напротив, заявил, что республиканское большинство в сенате "сосредоточит свое внимание на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей союзнической помощи Украине".
При этом одно лишь предположение о том, что США могут отступить, вызвало тревогу в западных столицах. Председатель комитета по обороне британской палаты общин Тобиас Эллвуд заявил, что любое замедление "изменит правила игры" и может переломить ход противостояния в пользу России.
Промежуточные выборы в Палату представителей США пройдут 8 ноября. После их проведения заполняются все 435 мест в Палате представителей США и более 30 из 100 мест в сенате США. Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить свое представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.
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