ФБР пытается завербовать русскоговорящих людей посредством рекламы в соцсетях. Как сообщает Washington Post, уведомления всплывают на смартфонах людей, которые находятся внутри или около российского посольства в Вашингтоне. Объявления транслируются в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Гугле". ФБР хочет извлечь выгоду из любого недовольства в российских дипломатических или шпионских службах, а также среди российских эмигрантов по поводу спецоперации России в Украине.