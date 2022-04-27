Washington Post: Двухсотлетняя гегемония Запада закончится к 2040 году

Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году. Такой неутешительный прогноз делает газета "Вашингтон Пост". Авторы отмечают: доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Однако показатель ВВП государств, которые сейчас ввели антироссийские санкции, значительно снизился.



К 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и крупнейшие страны, которые ввели санкции. Добавить Турцию, Мексику, Бразилию, Индонезию - и соотношение сил в мире изменится еще сильнее.

Все эти события, отмечает издание, приведут к краху гегемонии Запада.