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Washington Post: Двухсотлетняя гегемония Запада закончится к 2040 году
Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году. Такой неутешительный прогноз делает газета "Вашингтон Пост". Авторы отмечают: доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Однако показатель ВВП государств, которые сейчас ввели антироссийские санкции, значительно снизился.
К 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и крупнейшие страны, которые ввели санкции. Добавить Турцию, Мексику, Бразилию, Индонезию - и соотношение сил в мире изменится еще сильнее.
Все эти события, отмечает издание, приведут к краху гегемонии Запада.