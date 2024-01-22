Washington Post: США готовятся к длительному конфликту в Йемене

США продолжают провоцировать и разжигать конфликты в разных частях света. Сейчас Вашингтон готовится к длительному конфликту в Йемене - информирует Washington Post.

Администрация Байдена разрабатывает планы продолжительной военной кампании против хуситов после того, как 10-дневные удары не смогли остановить нападения группировки на морскую торговлю.