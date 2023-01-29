Washington Рost раскрыла американскую интригу с танками

Западная кампания по снабжению ВСУ танками современного образца вызывает все больше вопросов. Как пишет издание Washington Рost, долгожданное обещание США о поставках танков "Абрамс" в Украину было дано с единственной целью: побудить Германию передать Киеву свои "Леопарды". На канцлера Шольца оказывалось давление, однако он потребовал от руководства США совместных мер по танкам. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с идеей "долгосрочных потребностей" Киева, которая позволяет Вашингтону не торопиться с поставкой. Зато немецкие "Леопарды" теперь сразу направятся на Украину. Издание отмечает, что США не заинтересованы в том, чтобы "Амбрамсы" появились на фронте из-за опасений. Ведь в таком случае могут быть раскрыты некоторые секретные технологии по их производству. Формулировка Блинкена позволила всем найти выход из ситуации, но вряд ли ускорит появление танков на линии огня, резюмирует Washington Рost.