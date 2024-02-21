Washington Times: политики США требуют проверить Байдена на деменцию

Американские политики требуют проверки на деменцию президента США Джо Байдена, сообщает Washington Times.



Таким призывам послужили симптомы Байдена, в частности спутанность сознания, проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивая походка. Письмо с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест на умственные способности, подписали уже 84 республиканца из Палаты представителей. В ближайшее время 81-летнего президента США ждет ежегодный медицинский осмотр, однако подобный тест в него входить не будет. По словам пресс-секретаря Белого дома, по итогам прошлогоднего медосмотра Байден "здоров, энергичен и пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей".