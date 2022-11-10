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Wealth-X: число мультимиллионеров сократилось во всех странах, кроме Китая
По итогам первой половины этого года число людей со сверхвысоким состоянием в мире снизилось, говорится в докладе компании Wealth-X, пишет РИА Новости.
"В первой половине 2022 года доля богачей по всему миру сократилась на 6 %, до 392 410 человек. По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась, такой спад наблюдается впервые с 2018 года", -заключили специалисты.
Эксперты анализировали круг людей, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Снижение их числа указывает на разворот тренда на увеличение сверхбогатых. По мнению аналитиков, на показатель негативно повлияли последствия конфликта на Украине.
При этом Китай остается единственным крупным рынком, где зафиксирован рост количества мультимиллионеров, подчеркнули в отчете.
Фото: Jason Alden / Bloomberg
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