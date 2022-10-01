Welt: Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт нанесла необъявленный визит в Одессу, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Die Welt

Комплекс должен прибыть уже в ближайшие несколько дней, добавили журналисты.

На прошлой неделе стало известно, что Берлин предоставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo, а также четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14.

