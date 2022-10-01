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Welt: Глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт нанесла необъявленный визит в Одессу, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Die Welt
"Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM", -говорится в сообщении.
Комплекс должен прибыть уже в ближайшие несколько дней, добавили журналисты.
На прошлой неделе стало известно, что Берлин предоставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo, а также четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14.
Фото:© AP Photo / Markus Schreiber
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