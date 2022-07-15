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Welthungerhilfe: Более 800 млн землян голодают

Немецкая благотворительная организация "Помощь голодающему миру" опубликовала доклад, в котором приводит данные о количестве людей, страдающих от нехватки продовольствия. Это число растет и составило уже 811 миллионов человек. Они стали жертвами региональных конфликтов, климатических изменений, кризиса, вызванного ковидом. К негативным факторам добавился еще и украинский конфликт.

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