Welthungerhilfe: Более 800 млн землян голодают

Немецкая благотворительная организация "Помощь голодающему миру" опубликовала доклад, в котором приводит данные о количестве людей, страдающих от нехватки продовольствия. Это число растет и составило уже 811 миллионов человек. Они стали жертвами региональных конфликтов, климатических изменений, кризиса, вызванного ковидом. К негативным факторам добавился еще и украинский конфликт.