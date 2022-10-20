WhatsApp назван самым небезопасным мессенджером в 2022 году

Как выяснилось, мессенджер WhatsApp не подходит для безопасной переписки и передачи персональных данных, пишет ТАСС со ссылкой напресс-службу компании Artezio, входящей в группу компаний "Ланит".

"По результатам тестирования, которое провели специалисты Artezio, самый высокий рейтинг по безопасности набрал мессенджер Signal, на втором месте - Threema, далее Wickr, Telegram, Viber, iMessage и WhatsApp. По мнению экспертов, последний является сегодня самым плохим выбором для безопасной переписки и передачи персональных данных", - рассказали в пресс-службе.

Также в WhatsAppобнаружены уязвимости. Они позволяют посторонним лицам получать приватные данные пользователей.

Эксперты сообщили и о претензиях к качеству протокола передачи данных мессенджера Telegram. "Ухудшает его положение в рейтинге и запуск рекламных интеграций, которые потенциально могут содержать опасные ссылки и контент", - заметили в пресс-службе.

Эксперты обратили внимание и наувеличение маркетинговых инвестиций в продвижение мессенджеров, поэтому не включали в оценку параметры, влияющие на опыт пользователя (удобство добавления или поиска контактов, наличие дополнительных функций), фокусируясь только на безопасности общения.

"Все самые популярные приложения очень сильно зависят от маркетинга и завязаны на соцсетях. Поэтому мы не оценивали, насколько легко найти своих друзей в мессенджере, а рассматривали решения с точки зрения пользователя, который хочет максимальной безопасности в общении, как и его собеседник", - уточнил директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин.