Здоровье Джулиана Ассанжа окончательно ухудшилось. По словам адвоката основателя WikiLeaks, заключенный изолирован от внешнего мира, сильно похудел, а условия его содержания далеки от приемлемых. Напомним, сейчас Ассанж находится в британской тюрьме, ожидая суда по экс-традиции в США.



Между тем, WikiLeaks призывает сторонников Ассанжа выйти сегодня на протесты. Ожидается, что многочисленные акции пройдут в крупных городах Канады, США, Великобритании и Австралии.