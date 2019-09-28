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WikiLeaks призывает сторонников Ассанжа выйти сегодня на протесты

Здоровье Джулиана Ассанжа окончательно ухудшилось. По словам адвоката основателя WikiLeaks, заключенный изолирован от внешнего мира, сильно похудел, а условия его содержания далеки от приемлемых. Напомним, сейчас Ассанж находится в британской тюрьме, ожидая суда по экс-традиции в США.

Между тем, WikiLeaks призывает сторонников Ассанжа выйти сегодня на протесты. Ожидается, что многочисленные акции пройдут в крупных городах Канады, США, Великобритании и Австралии.

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