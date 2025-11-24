WP: Мирный план США по Украине в результате переговоров сократился с 28 до 19 пунктов

Переговоры в Женеве. Фото Reuters news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/333b152a-01ef-4182-a82f-8d5cb82f125e/conversions/04fb9367-a36d-4f4c-acbf-d82709571013-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/333b152a-01ef-4182-a82f-8d5cb82f125e/conversions/04fb9367-a36d-4f4c-acbf-d82709571013-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/333b152a-01ef-4182-a82f-8d5cb82f125e/conversions/04fb9367-a36d-4f4c-acbf-d82709571013-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/333b152a-01ef-4182-a82f-8d5cb82f125e/conversions/04fb9367-a36d-4f4c-acbf-d82709571013-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ряд западных СМИ, включая Financial Times, Washington Post и Bloomberg, со ссылкой на источники утверждают, что число пунктов в разработанном США мирном плане в результате переговоров сократилось с 28 до 19, пишет БЕЛТА.

По данным источников Washington Post, после встречи представителей США и Украины проект документа сократился с 28 пунктов до 19. Газета отмечает, что итоговый набор предложений в плане по прекращению украинского конфликта еще может измениться. Однако стороны по-прежнему берут за основу первоначальное предложение Вашингтона, а не отдельный европейский проект документа, который был распространен в выходные.

По данным агентства Bloomberg, к позднему вечеру 23 ноября план удалось сократить до более компактного списка из ключевых пунктов, которые позволят добиться прекращения огня как можно скорее. Европейские чиновники сообщили агентству, что из последней версии проекта мирного плана США, в частности, был исключен пункт об использовании замороженных российских активов для процесса восстановления Украины.

Financial Times также сообщило, что мирный план США по Украине после переговоров в Женеве был сокращен с 28 пунктов до 19, хотя ключевые разногласия остаются. В материале однако не уточняется, какие именно пункты были удалены.

По данным издания, переговоры в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки в начале встречи. В украинском МИД сообщили газете, что главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и госсекретарю США Марко Рубио понадобилось два часа диалога прежде, чем сбавить градус напряжения.