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WP: Белый дом отказался направить 24 млрд долларов Киеву

Белый дом отказался направить 24 миллиарда долларов Киеву и ищет новый подход к Конгрессу. Об этом сообщает "Вашингтон Пост".

В публикации отмечается: в августе администрация Байдена запросила эти средства на последний квартал года, но не смогла их получить в связи с оппозиционными взглядами республиканского большинства в нижней палате. При этом в Белом доме утверждают, что у них осталось достаточно средств, чтобы обеспечивать нужды Украины, однако неизвестно, на какой срок их хватит.

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