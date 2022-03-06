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WP: США рассматривают возможность создания Зеленским "правительства в изгнании"
США рассматривают возможность создания Зеленским "правительства в изгнании" - об этом сообщает газета The Washington Post. По данным издания, оно может быть создано в Польше и руководить силами сопротивления, которым западные страны будут поставлять оружие якобы для борьбы с российскими военнослужащими. При этом журналисты отмечают, что Госдеп, Пентагон и другие американские ведомства готовят свои планы на случай, если правительству Украины действительно придется покинуть Киев или вообще страну. Вместе с тем, европейские страны уже подготавливают почву для того, чтобы признать правительство Зеленского единственным законным в Украине, даже если оно перестанет контролировать свою территорию. Суперсекретную информацию уже по традиционному сценарию газете предоставил таинственный представитель администрации США.
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