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WP: В США на протестах в поддержку Палестины задержаны около 900 человек

Число жертв ближневосточного конфликта продолжает расти. В результате обстрела Израилем домов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли 13 человек, сообщает "Аль Арабия" со ссылкой на медиков.

А в мире проходит все больше акций в поддержку Палестины. На подобных демонстрациях в США за прошедшие 10 дней задержаны уже 900 человек, информирует "Вашингтон Пост. Против войны в секторе Газа выступают и в крупнейших вузах страны. Более того, американские полицейские столкнулись с возможностью спонтанно и анонимно организовывать акции протеста в интернете, что затрудняет их пресечение.

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