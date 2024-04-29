WP: В США на протестах в поддержку Палестины задержаны около 900 человек

А в мире проходит все больше акций в поддержку Палестины. На подобных демонстрациях в США за прошедшие 10 дней задержаны уже 900 человек, информирует "Вашингтон Пост. Против войны в секторе Газа выступают и в крупнейших вузах страны. Более того, американские полицейские столкнулись с возможностью спонтанно и анонимно организовывать акции протеста в интернете, что затрудняет их пресечение.