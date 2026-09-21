WSJ: Соединенные Штаты готовят санкции против Международного уголовного суда

Как сообщает The Wall Street Journal, Соединенные Штаты Америки готовят поистине "адские санкции" против Международного уголовного суда в Гааге.

Жизнь его сотрудников и без того стала непростой: американцы закрыли его судьям въезд, а также заблокировали банковские счета. Однако теперь санкции будут введены именно против данного института как такового.

МУС запретят проводить хозяйственные и административные процедуры, в которых участвуют американские структуры. Более того, уголовному суду запретят использовать доллар, а значит, окажутся заблокированными денежные переводы МУС на большей части планеты.

Эта международная структура, как известно, имела неосторожность поссориться с Трампом. МУС, в частности, проигнорировал требования американского президента прекратить преследование израильских политиков.