WSJ: Тысячи немецких компаний не выдерживают конкуренцию с КНР

Некогда бесспорное лидерство немецкой промышленности осталось в прошлом. Тысячи компаний не выдерживают конкуренции с Китаем, пишет The Wall Street Journal.

Пекин предлагает качественные товары со сравнительно низкими ценами. Это вынуждает немецкие компании сокращать рабочие места и переносить производства в азиатские страны, в том числе в Китай. В результате промышленность Германии теряет по 10 тыс. рабочих мест в месяц.

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