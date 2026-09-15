Американская The Wall Street Journal сообщает, что, по мнению американских нефтяных магнатов, на планете начался глобальный топливный кризис. Представители мегакорпораций, вроде Chevron, уже несколько месяцев бомбардируют Белый дом предупреждениями. Они полагают, что конфликт на Ближнем Востоке дал старт катастрофическому развитию событий.

Меры нужно было принимать незамедлительно, иначе, указывали главы корпораций, неизбежен неконтролируемый рост цен на нефтепродукты. И вот катастрофа началась. Магнаты объявили, что глобальный рынок потерял 2,5 млн баррелей в день. При этом правительства извлекают нефть из стратегических запасов, что ведет к стремительному сокращению инструментов контроля цен.