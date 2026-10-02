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WSJ: Жители Европы считают помощь Украине угрозой своему благополучию

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Жители стран ЕС устали платить за украинский конфликт. Как пишет Wall Street Journal, избиратели в Европе все чаще поддерживают партии, выступающие против финансирования Киева. Помощь Украине люди считают пагубной и опасной для собственного благополучия.

Например, в Германии против отправки оружия и денег выступает уже треть жителей страны. Настроения подогревает и то, что после фактического прекращения прямых траншей со стороны США, все финансовое бремя целиком легло на плечи европейских налогоплательщиков.

Разделы:

В миреЕвропаУкраина

Теги:

ЕвропаУкраина
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