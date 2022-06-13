WSJ: Европейские предприятия закрываются из-за дороговизны энергоносителей

Европейские предприятия продолжают закрываться из-за роста цен на энергоносители. Точнее, из-за отсутствия на рынке ЕС дешевого российского топлива, поясняет газета The Wall Street Journal. Стоимость газа в Европе сейчас почти в три раза выше, чем на рынке США. Фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными предприятиями.