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WSJ: изменение климата ведет к росту цен на продукты
Глобальное потепление ведет к росту цен на ряд продуктов, пишет "Уолл стрит джорнал". Как отмечает издание, изменения климата нарушают условия производства вина, оливкового масла, кофе и какао. Жаркая погода и засуха повредили оливковые рощи Средиземноморья, вследствие чего цена на масло за два года выросла вдвое. А в этом году из-за жары и отсутствия дождей в Западной Африке резко подорожали какао-бобы. Производство вина в Италии резко сократилось из-за ливней, повреждающих виноградники. А после сильной засухи во Вьетнаме (втором по величине производителе в мире) цены на сорт робуста достигли 45-летнего максимума. Подорожали и зерна арабики. "Ассошиэйтед Пресс" также сообщает, что урожай апельсинов в Бразилии (крупнейшем в мире экспортере апельсинового сока) грозит стать худшим за почти четыре десятилетия. Виной тому увеличение количества болезнетворных бактерий, экстремальная жара и отсутствие дождей.
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