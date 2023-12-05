WSJ: Израиль рассматривает возможность затопления туннелей в секторе Газа морской водой

Власти Израиля рассматривают возможность затопления морской водой системы подземных туннелей в секторе Газа, в которых, предположительно, скрываются бойцы ХАМАС. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным издания, ЦАХАЛ еще в середине ноября завершил установку пяти насосных станций недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати. Они способны затопить туннели в течение нескольких недель. Издание отмечает - реализация таких планов может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве. Тель-Авив пока не принял окончательного решения. Мнения в Белом доме также разделились.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа и без того катастрофическая. Представители ВОЗ сообщают, что за неполные два месяца в палестинском анклаве совершено более 200 атак на медицинские объекты. Число функционирующих больниц сократилось с 36 до 18. Госпитали переполнены, сотрудников не хватает, а те, что есть, измотаны.

ЦАХАЛ между тем продолжает боевые действия в регионе. Телеканал "Аль-Джазира" сообщает о штурме палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Также армия обороны Израиля нанесла новые удары по городу Джебалия на севере сектора Газа.