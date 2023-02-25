ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

WSJ: Шольц и Макрон призвали Зеленского начать мирные переговоры с Россией

WSJ: Шольц и Макрон призвали Зеленского начать мирные переговоры с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон и глава немецкого правительства Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры по урегулированию конфликта с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По данным источников издания, разговор с Зеленским состоялся в столице Франции в этом месяце. Макрон и Шольц рекомендовали украинскому президенту рассмотреть возможность мирного решения конфликта.

В частности, Макрон сказал Зеленскому, что в какой-то момент ему все же придется принять трудные решения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все