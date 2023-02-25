WSJ: Шольц и Макрон призвали Зеленского начать мирные переговоры с Россией

Французский президент Эммануэль Макрон и глава немецкого правительства Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры по урегулированию конфликта с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По данным источников издания, разговор с Зеленским состоялся в столице Франции в этом месяце. Макрон и Шольц рекомендовали украинскому президенту рассмотреть возможность мирного решения конфликта.