WSJ: США подрывают свой арсенал демократии

США поставили под угрозу свой личный "арсенал демократии". По оценке издания Wall Street Journal, "Вашингтон направил Киеву помощь на сферу безопасности более чем на 19 млрд долларов, в том числе тысячи ракет и снарядов большей дальности и миллионы патронов со складов Пентагона". Подобные траты значительно снизили уровень готовности самих Вооруженных сил США. На восстановление запасов могут потребоваться годы. Неслучайно американское правительство запросило на следующий год у Конгресса 858 млрд на оборону.