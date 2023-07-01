WSJ: США столкнулись с проблемами при комплектовании армии

Военных в американской армии становится все меньше. "Уолл-стрит Джорнел" сообщает: Соединенные Штаты столкнулась с острейшим дефицитом рекрутов. Подобная ситуация наблюдается уже не первый год, однако 2023-й обещает побить все рекорды - армия завербует лишь 40 тысяч солдат вместо 65 тысяч, во флот наберут 28 тысяч моряков вместо 38. То есть нехватка новобранцев составляет около трети от потребностей. В настоящий момент укомплектовано с горем пополам лишь 25 бригад из 31. Численность американских вооруженных сил снизилась до уровня 1940 года. Прежде проблему решали вербовкой выходцев из Южной и Центральной Америки. Но проблема в том, что и для них служба в американской армии утрачивает привлекательность - при Байдене легализоваться в США можно, не подвергая свою жизнь опасности и не надевая на многие годы форму.



