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WSJ: Украина поставила под угрозу безопасность США
США не готовы к противостоянию с Китаем из-за того, что приходится направлять оружие Украине,утверждает The Wall Street Journal.
Конфликт в Украине выявил недостатки в американском оборонно-промышленном секторе. Вашингтон не подготовлен к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК "Стингер", гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Так что в конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона, считают аналитики.
Истощает национальные запасы важнейших боеприпасов и участие в военных учениях не только США, но и Великобритания, и Франция. Решение этой проблемы может занять немало времени.
Обама: Следует обозначить Украине рамки дозволенного
Даже экс-президент США Барак Обама заявил, что для Киева необходимо обозначить границы допустимой поддержки со стороны западных стран.С его слов, США, Евросоюзу и НАТО необходимо исходить из позиции, что российско-украинский конфликт может перерасти в глобальный масштаб с прямой конфронтацией России и Североатлантического альянса. "Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет" - посоветовал Обама.
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