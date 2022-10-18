WSJ: Украина поставила под угрозу безопасность США

США не готовы к противостоянию с Китаем из-за того, что приходится направлять оружие Украине,утверждает The Wall Street Journal.

Конфликт в Украине выявил недостатки в американском оборонно-промышленном секторе. Вашингтон не подготовлен к условиям военного времени. Помощь Киеву истощила запасы боеприпасов и вооружений, таких как ЗРК "Стингер", гаубицы M777 и противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Так что в конфликте с Китаем в Тайваньском проливе потребности США в оружии, вероятно, превысят план Пентагона, считают аналитики.

Истощает национальные запасы важнейших боеприпасов и участие в военных учениях не только США, но и Великобритания, и Франция. Решение этой проблемы может занять немало времени.

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