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WSJ: Украина с трудом находит деньги на выплаты своим солдатам
Украина с трудом находит средства для выплат зарплат своим солдатам, т. к. существует разрыв между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американскую газету Wall Street Journal.
"Каждый день и ночь это постоянная головная боль", - цитирует издание слова главы украинского Минфина Сергея Марченко.
Поэтому нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать деньги, что в свою очередь приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует инфляцию.
На сегодняшний день налоговые поступления покрывают всего около 40 % государственных расходов.
А более 60 % бюджетных трат приходится на военные нужды. Поэтому для покрытия остальных расходов Киев ежемесячно нуждается минимум в 5 млрд долларов.
Фото: pixabay.com
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