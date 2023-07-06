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WSJ: запасов высокоточного оружия США может хватить всего на несколько дней в конфликте с РФ или КНР

Последствия бесконтрольных поставок вооружений и западной псевдопомощи Киеву. В случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия США может хватить всего лишь на несколько дней или даже часов, информирует Wall Street Journal.

В публикации уточняется: после их истощения у Вашингтона закончатся и другие "жизненно важные запасы". Боевые действия в Украине выявили огромные недостатки в потенциале и организации западной оборонной промышленности - резюмируют журналисты.

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