"Я не хочу умирать в ядерной войне": простые американцы против военной агрессии

Против растущей военной угрозы выступают и рядовые американцы. Пронзительный диалог избирателя состоялся с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. Народ против того, что даже в случае угрозы ядерной войны США будет на стороне Украины.

"Это бред. Не делайте этого. Вы покончите со всеми нами. Нам нужен мир! Нам нужны переговоры. Почему вы саботируете переговоры? Нам нужны мирные переговоры. Вы хоть статью читали? Нет. Как насчет ответственности, а не этой проклятой ядерной войны. Диалога, а не взрывов. Диалога, а не уничтожения. Дипломатии, а не уничтожения. Вы нас всех уничтожите. Я не хочу умирать в ядерной войне. Никто не хочет".