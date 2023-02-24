3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Я не хочу умирать в ядерной войне": простые американцы против военной агрессии
Против растущей военной угрозы выступают и рядовые американцы. Пронзительный диалог избирателя состоялся с лидером демократов в Палате представителей Хакимом Джеффрисом. Народ против того, что даже в случае угрозы ядерной войны США будет на стороне Украины.
Человек из зала в США, Конгрессе США отчаянно прокричал:
"Это бред. Не делайте этого. Вы покончите со всеми нами. Нам нужен мир! Нам нужны переговоры. Почему вы саботируете переговоры? Нам нужны мирные переговоры. Вы хоть статью читали? Нет. Как насчет ответственности, а не этой проклятой ядерной войны. Диалога, а не взрывов. Диалога, а не уничтожения. Дипломатии, а не уничтожения. Вы нас всех уничтожите. Я не хочу умирать в ядерной войне. Никто не хочет".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все