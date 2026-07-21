"Ядерная бомба", которую не заметили": почему США потеряли алгоритм действий на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты столкнулись с серьезным нарушением привычного алгоритма действий на Ближнем Востоке, поскольку в Вашингтоне не понимают, куда можно ударить и кому выставлять требования. Об этом заявил замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

По его словам, сегодня практически никто не понимает, кто реально руководит Ираном. "Почему у Соединенных Штатов нарушился алгоритм: куда бить и от кого чего-то требовать? Сегодня никто не знает, а где этот Моджтаба Хаменеи (верховный лидер Ирана - прим. ред.). Кто вообще сегодня руководит Ираном?" - отметил Андрей Богодель.

Эксперт объяснил, что Иран, переживший неоднократные попытки смены правящих элит, серьезно перестроил систему государственного управления. "И они устроили, если можно сказать, эдакий управленческий вакуум для внешних разведок других государств", - сказал он.

Особое внимание Андрей Богодель уделил роли Корпуса стражей исламской революции (КСИР). "Знаете, руководит, наверное, КСИР. Но что такое КСИР? Многие путают, что такое Вооруженные силы и что такое КСИР. Вооруженные силы Ирана - это те силы, которые должны обеспечивать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана. А вот КСИР немного более широкое понятие. Он защищает идеи и интересы Исламской Республики, выходит за пределы территории Ирана", - подчеркнул эксперт.

quote Вот эта система выстроенной оси сопротивления - это и есть по сути своей та "ядерная бомба", которую не заметили. Андрей Богодель

Эксперт отметил, что Иран сегодня контролирует ключевые морские пути региона. "И смотрите, Иран контролирует не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебский пролив через хуситов, которые находятся в Йемене. Вопрос того, как закрыть, например, Суэцкий канал, я думаю, проблем никаких не составит", - сказал он.

Этот контроль, по словам Андрея Богоделя, дает Тегерану серьезные рычаги влияния. "Этот треугольник, о котором мы говорим, полностью контролируем сегодня Ираном. Вот что было настоящей "атомной бомбой", которая может рвануть в любой момент. И Соединенные Штаты это понимают. Договорившись на этом этапе с Ираном, можно контролировать полностью весь этот регион", - заключил заместитель начальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.