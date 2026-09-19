Ядерная программа Тегерана станет центральной темой речи Трампа

Он собирается говорить о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп планирует сделать иранскую ядерную программу ключевой темой своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе, сообщил телеканал Fox News.

Как отмечается, Трамп собирается говорить о недопустимости появления у Тегерана ядерного оружия. Кроме того, президент США хочет обсудить свой план из 20 пунктов по урегулированию в секторе Газа.

Тегеран много раз подчеркивал, что не пытается создать ядерное оружие. Более того, никаких свидетельств разработки Ираном ядерного оружия не находили и западные спецслужбы. В конце января об этом свидетельствовала в том числе газета The New York Times. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой производство ядерного оружия запрещено.