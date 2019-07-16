Ядерное соглашение еще можно спасти

К такому выводу пришли главы МИД стран ЕС на заседании в Брюсселе. Министры не считают, что последние действия Тегерана (в частности, превышение уровня обогащения урана) сорвали сделку, и надеются на возврат Ирана к полному выполнению ядерной договоренности. Ранее Германия, Франция и Великобритания уже призывали Тегеран соблюдать международные договоренности в рамках ядерной сделки. Напомним, 8 мая 2018 года США объявили о выходе из сделки. В ответ на это через год Иран приостановил часть своих обязательств.