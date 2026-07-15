Ядовитые медузы парализовали курортный сезон в Новой Англии

Американское побережье атаковали гигантские ядовитые монстры. Власти Новой Англии экстренно закрывают популярные пляжи штата Массачусетс из-за нашествия медуз "львиная грива". Опасная зона растянулась на десятки километров.

Эти существа официально признаны крупнейшими медузами в мире. Полупрозрачный купол медузы (2,5 м в диаметре) обрамлен щупальцами длиной до 37 м. Это больше, чем высота 9-этажного дома.

Для отдыхающих встреча с таким морским обитателем может быть смертельно опасной. Контакт вызывает тяжелейшие токсические ожоги, острые аллергические реакции и мгновенный отек легких. Туристам и местным жителям категорически запрещено заходить в воду.