Ягелавичюс: Литва выбрала экономику войны

Упадок в экономике стран Евросоюза обусловлен повсеместной милитаризацией и принципом далеким от заботы о людях - "пушки вместо масла".

Эксперты Минской международной конференции по евразийской безопасности делятся своим мнением.

Эдикас Ягелавичюс, председатель "Международного форума добрососедства":

"Литва уже некоторое время перешла из экономики рынка на экономику милитаризации и войны. И эта правящая элита смотрит своему хозяину в рот и на этом очень хорошо наживается. И на милитаризацию выделены миллиарды, которые они даже до конца освоить не могут, придумывают, куда эти деньги распихать. Поэтому пока это такая серьезная подпитка будет, пока будет власть у этих русофобов в руках, ситуация, конечно, не поменяется".