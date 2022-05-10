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Яичная атака на главу МИД Германии

Яичная атака. Предвыборная кампания главы МИД Германии в городе Вуппертале прошла не без эксцессов. В адрес лидера партии "Зеленые" полетели оскорбительные лозунги и яйца. По данным местного журнала "Шпигель", протестующие обвинили партию в разжигании войны и попытке втянуть страну в украинский конфликт.

Жители Германии против поставок оружия Киеву

На мероприятии присутствующие скандировали "Зеленые, на фронт!" и "Разжигатели войны". Напомним, ранее стало известно, что более 100 тысяч жителей Германии подписали петицию к канцлеру с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

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