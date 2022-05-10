Яичная атака на главу МИД Германии

Яичная атака. Предвыборная кампания главы МИД Германии в городе Вуппертале прошла не без эксцессов. В адрес лидера партии "Зеленые" полетели оскорбительные лозунги и яйца. По данным местного журнала "Шпигель", протестующие обвинили партию в разжигании войны и попытке втянуть страну в украинский конфликт.