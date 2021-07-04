ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ялту вновь затопило, в Геленджике туристы сняли на видео смерч над Черным морем

Кадры из Ялты, где снова поплыли улицы. Из-за ливней три реки вышли из берегов. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

В Геленджике туристы сняли на видео необычное явление - смерч над Черным морем.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все