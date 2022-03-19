"Янки, возвращайтесь домой!" - митинг в Болгарии в поддержку спецоперации России

"Янки, возвращайтесь домой!" В Болгарии проходит митинг в поддержку спецоперации России в Украине. Местные жители собрались в Варне, чтобы выразить свое недовольство размещением иностранных войск и оружия в стране, а также превращением ее в "прифронтовую зону". Демонстранты скандируют лозунги "Стоп НАТО!" и "НАТО вон!", выступая против действий США и Североатлантического альянса.



Участники акции вышли на улицы с флагами Болгарии и России. К слову, сама Болгария член НАТО с 2004 года.