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"Янки, возвращайтесь домой!" - митинг в Болгарии в поддержку спецоперации России

"Янки, возвращайтесь домой!" В Болгарии проходит митинг в поддержку спецоперации России в Украине. Местные жители собрались в Варне, чтобы выразить свое недовольство размещением иностранных войск и оружия в стране, а также превращением ее в "прифронтовую зону". Демонстранты скандируют лозунги "Стоп НАТО!" и "НАТО вон!", выступая против действий США и Североатлантического альянса.

Участники акции вышли на улицы с флагами Болгарии и России. К слову, сама Болгария член НАТО с 2004 года.

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