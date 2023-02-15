3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Январская инфляция в Литве составила 20,3 %
В январе инфляция в Литве составила почти 20 с половиной процентов, сообщает Национальное агентство статистики. При этом товары подорожали еще больше - на 23 с лишним процента. Особенно выросли в цене топливо, электроэнергия, молоко, хлеб, мясо и прочие продукты повседневного спроса. Власти уже давно обещают гражданам скорое замедление инфляции, поскольку стабилизировались тарифы на энергоносители. Но пока о стабильных ценах им приходится только мечтать. На гражданах это сказывается самым чувствительным образом: за прошлый год реальная зарплата в Литве рухнула на 7%.
О том, как создавалась и модернизировалась реактивная система залпового огня, как легендарный советский "Град" стал "БелГрадом", смотрите в новом проекте Агентства теленовостей "Дело жизни".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
Как сделать современную эпоху объединяющей, предлагали на конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов