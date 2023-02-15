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Январская инфляция в Литве составила 20,3 %

В январе инфляция в Литве составила почти 20 с половиной процентов, сообщает Национальное агентство статистики. При этом товары подорожали еще больше - на 23 с лишним процента. Особенно выросли в цене топливо, электроэнергия, молоко, хлеб, мясо и прочие продукты повседневного спроса. Власти уже давно обещают гражданам скорое замедление инфляции, поскольку стабилизировались тарифы на энергоносители. Но пока о стабильных ценах им приходится только мечтать. На гражданах это сказывается самым чувствительным образом: за прошлый год реальная зарплата в Литве рухнула на 7%.

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